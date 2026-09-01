AGENDA · Fréhel
Art floral Rue de la Grande Abbaye Fréhel
jeudi 17 septembre 2026 · Rue de la Grande Abbaye · Fréhel
Informations pratiques
Fréhel
Art floral
Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 10:00:00
fin : 2026-09-17 11:00:00
Date(s) :
2026-09-17
Créez une composition florale avec Catherine.
Matériel nécessaire (à apporter par chaque participant·e) :
à venir
Sur inscription .
Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 51 12
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English :
L’événement Art floral Fréhel a été mis à jour le 2026-09-04 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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