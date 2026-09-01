Art floral Rue de la Grande Abbaye Fréhel

jeudi 17 septembre 2026 · Rue de la Grande Abbaye · Fréhel

Informations pratiques

Fréhel

Art floral

Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 10:00:00

fin : 2026-09-17 11:00:00

Date(s) :

2026-09-17

Créez une composition florale avec Catherine.

Matériel nécessaire (à apporter par chaque participant·e) :

à venir

Sur inscription .

Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 51 12

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English :

L’événement Art floral Fréhel a été mis à jour le 2026-09-04 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme