ART FLORAL – Initiation et découverte EPI des Longs Champs Rennes Vendredi 18 juillet, 10h00 Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Frédérice MUSSETA vous accompagne dans la découverte de l’Art floral. Démonstration de techniques simples, de trucs et astuces pour élaborer votre propre composition !

Atelier de 2h, public adulte, enfant à partir de 8 ans accompagné.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-18T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-18T12:00:00.000+02:00

EPI des Longs Champs EPI des Longchamps, Albert et Pierre, Rue Doyen Albert Bouzat, Rennes, France Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine