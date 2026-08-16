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Art for good life: L’art pour la santé mentale Place Ferdinand Foch Saint-Jean-de-Luz

vendredi 9 octobre 2026 · Place Ferdinand Foch · Saint-Jean-de-Luz

Art for good life: L’art pour la santé mentale Place Ferdinand Foch Saint-Jean-de-Luz

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Place Ferdinand Foch
Adresse
Bizipoz
Ville
64500 Saint-Jean-de-Luz
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Saint-Jean-de-Luz

Art for good life: L’art pour la santé mentale

Place Ferdinand Foch Bizipoz Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 14:00:00
fin : 2026-10-09 00:00:00

Date(s) :
2026-10-09

Aborder l’art et la santé mentale sous différents prismes en partageant un message de bienveillance et d’inclusion. Sont présents artistes locaux et internationaux, experts et associations du Pays Basque.   .

Place Ferdinand Foch Bizipoz Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 53 78 76  info.eu@eyefulart.com

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English : Art for good life: L’art pour la santé mentale

L’événement Art for good life: L’art pour la santé mentale Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Pays Basque

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