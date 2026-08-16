Art for good life: L’art pour la santé mentale Place Ferdinand Foch Saint-Jean-de-Luz

Informations pratiques

Saint-Jean-de-Luz

Art for good life: L’art pour la santé mentale

Place Ferdinand Foch Bizipoz Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 14:00:00

fin : 2026-10-09 00:00:00

Date(s) :

2026-10-09

Aborder l’art et la santé mentale sous différents prismes en partageant un message de bienveillance et d’inclusion. Sont présents artistes locaux et internationaux, experts et associations du Pays Basque. .

Place Ferdinand Foch Bizipoz Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 53 78 76 info.eu@eyefulart.com

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English : Art for good life: L’art pour la santé mentale

L’événement Art for good life: L’art pour la santé mentale Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Pays Basque