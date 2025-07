ART/ISAN Exposition François Dufeil & Anthea Lubat Musée Robert Tatin Cossé-le-Vivien

ART/ISAN Exposition François Dufeil & Anthea Lubat Musée Robert Tatin Cossé-le-Vivien vendredi 18 juillet 2025 10:30:00.

ART/ISAN Exposition François Dufeil & Anthea Lubat

Musée Robert Tatin D126 Cossé-le-Vivien Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-18 10:30:00

fin : 2025-08-01 11:30:00

Date(s) :

2025-07-18 2025-08-01

Découverte de l’exposition temporaire pour les 6-12 ans

Une découverte ludique des univers artistiques et fantastiques de l’artiste François Dufeil et de Robert Tatin. Ce temps d’atelier vous propose d’expérimenter les interactions surprenantes entre matériaux et d’évoquer le rapport à la science et à l’artisanat des artistes.

Pour les 6-12 ans

Tarif 3€ par adulte et par enfant

Sur réservation

02 43 98 80 89 musee.tatin@lamayenne.fr .

Musée Robert Tatin D126 Cossé-le-Vivien 53230 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 98 80 89 musee.tatin@lamayenne.fr

English :

Discover the temporary exhibition for 6-12 year-olds

German :

Entdeckung der temporären Ausstellung für 6-12-Jährige

Italiano :

Scoprite la mostra temporanea per ragazzi dai 6 ai 12 anni

Espanol :

Descubra la exposición temporal para niños de 6 a 12 años

L’événement ART/ISAN Exposition François Dufeil & Anthea Lubat Cossé-le-Vivien a été mis à jour le 2025-06-27 par SUD MAYENNE