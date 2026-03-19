Art & Jazz dans ma cour 8e édition Hermonville
Art & Jazz dans ma cour 8e édition Hermonville samedi 13 juin 2026.
Art & Jazz dans ma cour 8e édition
Dans les rues du village ancien Hermonville Marne
Tarif : 29 – 29 – 44 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 11:00:00
fin : 2026-06-14 01:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Tout public
Festival de Jazz et expositions d’Art contemporain dans les rues d’HERMONVILLE.
> Têtes d’affiche
Malted Milk — Soul française à son apogée, le septet nantais cumule trente ans de carrière entre blues, funk et Great Black Music. Un live-déflagration, cuivres éclatants et groove massif.
Paris Combo — Hommage vibrant à Belle du Berry, parcourant sept albums dont le disque d’or Living Room . Jazz, swing et énergie bohème, un show inoubliable.
Thomas Leleu — Tubiste virtuose, ambassadeur d’un jazz classique réinventé.
Stéphane Belmondo — Trompettiste de légende, entre bebop et musiques du monde.
> Une programmation foisonnante
Monsieur Mâlâ — Funk et électro-jazz, une fusion envoûtante.
La Pêche — Pop-jazz joyeuse et décomplexée.
Le Mange Bal — Bal folk musette teinté de groove, pour faire danser tout le village.
You Rascal Band — Brass band débridé, entre New Orleans et fanfare de rue.
Sambatik — Percussions brésiliennes et batucada festive.
Stomp in ze Pub — Rock et stomp survitaminés, l’ambiance garantie.
Who Parked the Car — Jazz manouche et swing l’élégance à la Django.
Pierre-Yves Plat — Pianiste de génie qui fait swinger les enfants !
The Flame Gospel Choir —Chaleur, ferveur et frissons garantis, un moment de communion au cœur du festival.
Michel Coppé Jazz Trio — Jazz élégant et ciselé, un trio qui conjugue swing, improvisation et complicité scénique pour une parenthèse musicale à la fois intime et lumineuse.
> Art contemporain au cœur du village
Plus de 40 artistes plasticiens — peintres, sculpteurs, photographes — investissent les cours et granges d’Hermonville.
Une expérience artistique unique mêlant patrimoine champenois et création contemporaine, accessible à tous les publics.
Tous nos artistes à découvrir sur www.artetjazzdansmacour.fr .
Dans les rues du village ancien Hermonville 51220 Marne Grand Est contact@artetjazzdansmacour.fr
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English : Art & Jazz dans ma cour 8e édition
L’événement Art & Jazz dans ma cour 8e édition Hermonville a été mis à jour le 2026-03-19 par ADT de la Marne