Art & Jazz dans ma cour 8e édition Hermonville

Art & Jazz dans ma cour 8e édition

Dans les rues du village ancien Hermonville Marne

Tarif : 29 – 29 – 44 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 11:00:00

fin : 2026-06-14 01:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Tout public

Festival de Jazz et expositions d’Art contemporain dans les rues d’HERMONVILLE.

> Têtes d’affiche

Malted Milk — Soul française à son apogée, le septet nantais cumule trente ans de carrière entre blues, funk et Great Black Music. Un live-déflagration, cuivres éclatants et groove massif.

Paris Combo — Hommage vibrant à Belle du Berry, parcourant sept albums dont le disque d’or Living Room . Jazz, swing et énergie bohème, un show inoubliable.

Thomas Leleu — Tubiste virtuose, ambassadeur d’un jazz classique réinventé.

Stéphane Belmondo — Trompettiste de légende, entre bebop et musiques du monde.

> Une programmation foisonnante

Monsieur Mâlâ — Funk et électro-jazz, une fusion envoûtante.

La Pêche — Pop-jazz joyeuse et décomplexée.

Le Mange Bal — Bal folk musette teinté de groove, pour faire danser tout le village.

You Rascal Band — Brass band débridé, entre New Orleans et fanfare de rue.

Sambatik — Percussions brésiliennes et batucada festive.

Stomp in ze Pub — Rock et stomp survitaminés, l’ambiance garantie.

Who Parked the Car — Jazz manouche et swing l’élégance à la Django.

Pierre-Yves Plat — Pianiste de génie qui fait swinger les enfants !

The Flame Gospel Choir —Chaleur, ferveur et frissons garantis, un moment de communion au cœur du festival.

Michel Coppé Jazz Trio — Jazz élégant et ciselé, un trio qui conjugue swing, improvisation et complicité scénique pour une parenthèse musicale à la fois intime et lumineuse.

> Art contemporain au cœur du village

Plus de 40 artistes plasticiens — peintres, sculpteurs, photographes — investissent les cours et granges d’Hermonville.

Une expérience artistique unique mêlant patrimoine champenois et création contemporaine, accessible à tous les publics.

Tous nos artistes à découvrir sur www.artetjazzdansmacour.fr .

Dans les rues du village ancien Hermonville 51220 Marne Grand Est contact@artetjazzdansmacour.fr

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English : Art & Jazz dans ma cour 8e édition

L’événement Art & Jazz dans ma cour 8e édition Hermonville a été mis à jour le 2026-03-19 par ADT de la Marne