Art & Liberté Salle Guy de Laâge au Belvédère Saint-Savinien

Art & Liberté Salle Guy de Laâge au Belvédère Saint-Savinien mardi 11 novembre 2025.

Art & Liberté

Salle Guy de Laâge au Belvédère Place de l’église Saint-Savinien Charente-Maritime

Début : 2025-11-11 11:00:00
fin : 2025-11-16 19:00:00

2025-11-11

Exposition des peintures et dessins de Michel Schaillée
Salle Guy de Laâge au Belvédère Place de l’église Saint-Savinien 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 82 34 71  michel.schaillee@gmail.com

German :

Ausstellung der Gemälde und Zeichnungen von Michel Schaillée

Italiano :

Mostra di dipinti e disegni di Michel Schaillée

Espanol :

Exposición de pinturas y dibujos de Michel Schaillée

