Art & Liberté Salle Guy de Laâge au Belvédère Saint-Savinien

Salle Guy de Laâge au Belvédère Place de l’église Saint-Savinien Charente-Maritime
Début : 2025-11-11 11:00:00
fin : 2025-11-16 19:00:00
2025-11-11
Exposition des peintures et dessins de Michel Schaillée
Salle Guy de Laâge au Belvédère Place de l’église Saint-Savinien 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 82 34 71 michel.schaillee@gmail.com
Ausstellung der Gemälde und Zeichnungen von Michel Schaillée
Mostra di dipinti e disegni di Michel Schaillée
Exposición de pinturas y dibujos de Michel Schaillée
