Art & Liberté Saumur

Michel Schaillée vous propose une exposition de ses peintures et dessins.

Né en Flandre, Belgique, le 10 novembre 1962 à Ninove, Michel Schaillée vit depuis 2013 en France, à Montreuil-Bellay, en Maine-et-Loire (49).

Après une carrière dans le conseil en entreprise, Michel est tombé gravement malade d’une infection au SARS-CoV-2 (COVID-19), qui a bouleversé sa vie. Les bons soins du CHU d’Angers et de l’hôpital de Saumur lui ont permis de se remettre sur pied. Après cette épreuve existentielle, Michel a décidé de se consacrer à nouveau pleinement à sa vraie vocation les créations artistiques, peintures à l’huile et dessins au fusain.

Un des dessins exposés cache un animal furtif, le visiteur attentif qui détecte cet animal peut participer à un tirage au sort à la fin de l’exposition. La ou le gagnant(e) remportera un dessin de son choix.

Dans son art, Michel est surtout portraitiste, comme en témoigne le portrait de David Bowie qui, dès début février 2026, fera partie de la collection du musée d’art contemporain Tate Modern à Londres. Michel a cédé tous les droits d’auteur de ce portrait au Tate Modern ; cette œuvre n’est donc pas visible sur internet.

Diplômé de l’Académie des beaux-arts d’Alost en 1985, Michel a remporté l’année suivante le prix d’art de la ville de Ninove pour un portrait. Il possédait un abonnement pour visiter la collection du Palais des Beaux-Arts, au Mont des Arts à Bruxelles. Ce palais abrite la plus grande collection de surréalistes belges. Les week-ends, Michel allait y étudier les œuvres de René Magritte et de Paul Delvaux. Ces artistes influencent fortement son œuvre.

Michel a créé une exposition itinérante intitulée Art & Liberté , où le mot Liberté évoque surtout la chance qu’il a eue de retrouver sa liberté de vivre. Cette exposition traverser les Pays de la Loire et la Nouvelle Aquitaine, en visitant Saint-Savinien, Saumur, La Ménitré, l’Île d’Oléron, Les Sables d’Olonne, Montreuil-Bellay et Angers.

PRECISIONS HORAIRES

Du 10/01 au 25/01/2026 tous les jours de 10h à 18h. .

Rue Molière Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 03 82 34 71 michel.schaillee@gmail.com

English :

Michel Schaillée presents an exhibition of his paintings and drawings.

