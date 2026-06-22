Art Maine Saosnois expose au Manoir de Verdigné Avesnes-en-Saosnois
Art Maine Saosnois expose au Manoir de Verdigné Avesnes-en-Saosnois samedi 4 juillet 2026.
Avesnes-en-Saosnois
Art Maine Saosnois expose au Manoir de Verdigné
Verdigné Avesnes-en-Saosnois Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-04
L’art sous toutes ses formes !
Les associations Art Maine Saosnois et les Amis de Verdigné vous invitent à leur exposition dans le magnifique cadre du Manoir de Verdigné.
Une quinzaine d’artistes seront présents.
Entrée libre et gratuite pour tous. .
Verdigné Avesnes-en-Saosnois 72260 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63
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English :
Art in all its forms!
L’événement Art Maine Saosnois expose au Manoir de Verdigné Avesnes-en-Saosnois a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Maine Saosnois