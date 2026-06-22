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Art Maine Saosnois expose au Manoir de Verdigné Avesnes-en-Saosnois

Art Maine Saosnois expose au Manoir de Verdigné Avesnes-en-Saosnois samedi 4 juillet 2026.

Adresse
Verdigné
Ville
72260 Avesnes-en-Saosnois
Département
Sarthe
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Avesnes-en-Saosnois

Art Maine Saosnois expose au Manoir de Verdigné

Verdigné Avesnes-en-Saosnois Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :
2026-07-04

L’art sous toutes ses formes !
Les associations Art Maine Saosnois et les Amis de Verdigné vous invitent à leur exposition dans le magnifique cadre du Manoir de Verdigné.
Une quinzaine d’artistes seront présents.
Entrée libre et gratuite pour tous.   .

Verdigné Avesnes-en-Saosnois 72260 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 

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English :

Art in all its forms!

L’événement Art Maine Saosnois expose au Manoir de Verdigné Avesnes-en-Saosnois a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Maine Saosnois