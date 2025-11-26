ART MATOSHKA & RONAN LAFABRIK MARIETTA Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-26 19:30 – 20:30

Gratuit : oui Tout public

ART MATOSHKA : la légende du serpent à feuillesÇa pulse sous l’écorce des mots et sur les vagues synthétiques. Ça vibre entre le cœur et la peau. Ça respire dans l’interstice des silences, s’enflamme d’ardeur poétique et se gorge de nature incarnée.Déclic, c’est un premier EP qui fait le choix de ne pas choisir entre l’électro et la chanson, qui roule ivre sur des nappes électro et une poésie fantasque, ouverte et intime.Accompagné à la production et maintenant sur scène par Ronan Lafabrik, Art Matoshka propose une électro chantée artisanale, sensible, immersive.Une expérience insolite et saisissante, à vivre sans modération. https://www.instagram.com/artmatoshka/https://www.instagram.com/ronanlafabrik/?__d=1%252F

MARIETTA Nantes 44200