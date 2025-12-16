Art of the Trio / JASS CLUB PARIS JASS CLUB PARIS Paris

Le trio réunissant les trois leaders Edouard Monnin au piano, Gabriel Midon à la contrebasse et Thomas Delor à la batterie, s’invite au club pour la première fois. Ils présentent un répertoire de standards de jazz dont ils bousculent les formes et les limites, au moyen d’une interaction forte où connivence et écoute sont les maîtres-mots.

Loin de se contenter de simples reprises, les musiciens explorent l’univers de la musique classique avec une grande liberté, offrant des versions uniques et vivantes. L’interaction et l’écoute entre les membres du trio sont au cœur de chaque performance, créant une dynamique qui évolue en temps réel et donne naissance à une musique riche et spontanée.

Edouard Monnin / piano

Gabriel Midon / contrebasse

Thomas Delor / batterie

Monnin, Midon et Delor abordent les standards de jazz à la lumière de la musique classique. Une musique née de l’écoute, du dialogue et du jeu partagé.

Le mercredi 28 janvier 2026

de 21h30 à 22h30

payant Tarif réduit : 15 EUR

Tarif plein : 19 EUR Tout public.

