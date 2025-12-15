Art of the Trio JASS CLUB PARIS PARIS

Art of the Trio Mercredi 28 janvier 2026, 19h30, 21h30 JASS CLUB PARIS Paris

Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€ | Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-28T19:30:00+01:00 – 2026-01-28T20:30:00+01:00

Fin : 2026-01-28T21:30:00+01:00 – 2026-01-28T22:30:00+01:00

*19h30 & 21h30* Le trio réunissant les trois leaders Edouard Monnin au piano, Gabriel Midon à la contrebasse et Thomas Delor à la batterie, s’invite au club pour la première fois. Ils présentent un répertoire de standards de jazz dont ils bousculent les formes et les limites, au moyen d’une interaction forte où connivence et écoute sont les maîtres-mots. Loin de se contenter de simples reprises, les musiciens explorent l’univers de la musique classique avec une grande liberté, offrant des versions uniques et vivantes. L’interaction et l’écoute entre les membres du trio sont au cœur de chaque performance, créant une dynamique qui évolue en temps réel et donne naissance à une musique riche et spontanée. **Edouard Monnin** / piano **Gabriel Midon** / contrebasse **Thomas Delor** / batterie

