Art Paris 2026, de retour au Grand Palais Grand Palais Paris

Après un retour triomphal au Grand Palais en 2025, Art Paris, le rendez-vous central du printemps pour l’art moderne et contemporain, réinvestit du 9 au 12 avril 2026 les espaces de la nef et des balcons du monument iconique. Cette 28e édition accueille quelque 165 exposants français et internationaux issus d’une vingtaine de pays avec une programmation engagée et exigeante, soutenant la scène française en dialogue avec les artistes et galeries du monde entier. Deux thèmes confiés à des commissaires invités sont à l’honneur, l’un tourné vers la scène française, Babel – Art et langage en France, par Loïc Le Gall ; l’autre orienté vers l’international, La réparation, par Alexia Fabre. Une riche programmation complète la foire, avec trois prix d’envergure, des expositions, et des conférences. Dédié aux collectionneurs et professionnels invités pendant la semaine de l’art du printemps, le programme VIP hors les murs regroupe cette année 33 rendez-vous dans les institutions parisiennes.

La sélection 2026 illustre l’ADN d’Art Paris, une foire à la fois régionale et cosmopolite, orientée vers la découverte. Avec 60% d’exposants français, 40% venant de l’étranger et 29% de nouvelles participations, Art Paris met en avant la richesse de l’écosystème des galeries hexagonales : des enseignes incontournables en art moderne et contemporain aux galeries de régions tout en passant par le soutien aux plus jeunes structures grâce à la section Promesses dédiée à la création émergente.

Exposition : Le Fonds d’art contemporain – Paris Collections

Commissariat : Julie Gandini, conservatrice responsable du Fonds d’art contemporain – Paris Collections et l’équipe curatoriale du Fonds

Dans le sillage de la thématique de « la réparation », portée par Alexia Fabre, l’équipe du Fonds d’art contemporain a souhaité s’interroger sur l’héritage colonial du XXe siècle dans les collections municipales. Celle-ci souhaite mettre en avant des artistes du XXe siècle, originaires d’Afrique, des Caraïbes ou d’Amérique du Sud.

Ce travail d’analyse de la collection a permis de valoriser certains artistes comme Wilson Tiberio ou Mohammed Issiakhem et de mettre en lumière d’autres artistes tel.le.s que Germaine Casse, Iba N’Diaye ou Victoire Ravelonanosy. Ces artistes, qui ont dû naviguer dans le contexte artistique colonial de leur époque, sont peu représenté.e.s dans les collections publiques françaises. A travers les acquisitions récentes, l’équipe du Fonds d’art contemporain souhaite montrer la manière dont l’institution s’empare de ces injustices – perpétrées ou subies – pour faire œuvre commune de réparation. Dans le champ contemporain, seront données à voir les stratégies de résistance, résilience, de soin ou d’affirmation de l’identité des artistes racisées ou issues de parcours migratoires.

La Ville de Paris est partenaire d’Art Paris avec un stand dédié au Fonds d’art contemporain – Paris Collections. Seule collection publique exposée parmi les galeries présentes à la Foire, le fonds de la Ville de Paris dispose d’une collection riche de près de 23 400 œuvres datées de la fin du XIXe siècle à aujourd’hui, et s’enrichit annuellement dans le cadre de la politique municipale de soutien aux acteurs de la création.

Deux thèmes confiés à des commissaires invités, l’un tourné vers la scène française, l’autre orienté vers l’international, sont à l’honneur en 2026

Babel – Art et langage en France par Loïc Le Gall

Intitulé Babel – Art et langage en France, ce parcours au sein des galeries participantes à Art Paris 2026 réunit 21 artistes dont le travail explore la richesse et parfois l’énigme des systèmes de signes et des structures langagières dans l’art contemporain français.

La réparation par Alexia Fabre

A travers une sélection d’une vingtaine d’artistes internationaux effectuée parmi les galeries participantes, Alexia Fabre explore la création contemporaine sous le prisme de La réparation, mot « territoire », dont les acceptions s’étendent et recouvrent différents sens selon les artistes, les cultures et les temporalités. En tissant des liens entre le passé, le présent et le futur, la réparation évoque le soin, l’attention, le temps passé à conserver, à maintenir tant un objet qu’une idée, une personne ou une histoire.

Jours et horaires d’ouverture Jeudi 9 avril de 12 h à 20 h

Vendredi 10 avril de 12 h à 20 h

Samedi 11 avril de 12 h à 20 h

Dimanche 12 avril de 12 h à 19 h

payant

Jeudi & vendredi : 30 € / 15 € pour les étudiants et groupes

Samedi & vendredi : 35 € / 20 € pour les étudiants et groupes

Entrées gratuites pour les enfants de moins de 10 ans

Tout public.

Grand Palais Avenue Winston Churchill 75008 Paris

Métro -> 1 : Champs-Élysées – Clemenceau (Paris) (215m)

Bus -> 7293 : Grand Palais (Paris) (106m)

Vélib -> Petit Palais (171.23m)

