Art Paris 2026 : « la réparation », la deuxième participation du Fonds à la foire Art Paris Grand Palais Paris

Dans le sillage de la thématique de La réparation proposée par la conservatrice du patrimoine Alexia Fabre, le Fonds d’art contemporain a entrepris une relecture attentive de sa collection moderne, considérée comme une forme de « réparation institutionnelle ». Cette démarche a débuté par la redécouverte d’œuvres et de représentations orientalistes, créées par des artistes français ayant voyagé dans les pays colonisés entre les années 1920 et 1950, rapprochées ici de celles d’artistes originaires d’Afrique, de la Caraïbe ou d’Amérique du Sud, qui, à la même époque, proposent un regard différent sur la réalité des peuples colonisés.

En écho à ce corpus historique, se font également entendre les voix d’artistes contemporains et contemporaines racisé·e·s ou issu·e·s de parcours migratoires, qui déploient autant de stratégies de résistance individuelle ou collective, d’affirmation identitaire, de résilience, de réparation ou de soin.

Les œuvres présentées, dont la plus ancienne date d’avant 1915 et la plus récente de 2022, proposent une lecture critique de l’héritage colonial du XXᵉ siècle à travers la collection municipale.

Un travail de recherches sur plusieurs artistes

Coordonné par la responsable du Fonds Julie Gandini, un important travail de commissariat puis de recherche a été mené par l’équipe. Plusieurs artistes montré.e.s sur le stand étaient jusqu’alors mal connus de l’équipe comme l’artiste orientaliste François de Hérain (1877-1962), l’artiste et diplomate malgache Victoire Ravelonanosy (1910-1981) ou la peintre guadeloupéenne Germaine Casse (1881-1967).

Ce travail a été mené avec l’accompagnement de Joël Zouna, urbaniste et doctorant en histoire de l’art rattaché à l’Institut national d’histoire de l’art. Il s’intéresse aux conditions politiques et économiques des circulations patrimoniales ainsi qu’aux pratiques d’exposition contemporaines. Pour l’ensemble de l’équipe du Fonds, il a conçu et animé d’une conférence sur l’histoire des pensées décoloniales. Le chercheur a également relu les notices écrites par plusieurs membres de l’équipe sur les artistes sélectionné.e.s pour le stand. Une brochure numérique regroupant l’ensemble de ces notices sera prochainement disponible en ligne.

Sur les 37 œuvres présentées sur le stand, 17 œuvres modernes n’avaient jamais été présentées au public.

Une opportunité de valoriser plusieurs œuvres de la collection

Pour cette édition, le Fonds d’art contemporain a pu faire restaurer plusieurs œuvres :

7 peintures ont été restaurées par les restauratrices du patrimoine Elodie Aparicio-Bentz et Sandrine Meloen

7 œuvres d’art graphiques ont été restaurées par la restauratrice Marianne de Bovis

19 œuvres numérisées en haute définition et intégrées à la base de données des collections

Conférence « Les territoires de la réparation » La responsable du Fonds d’art contemporain – Paris Collections, Julie Gandini interviendra aux côtés des artistes Estefanía Peñafiel Loaiza et Mehdi-Georges Lahlou et de la directrice déléguée du Centre Pompidou Francilien à Massy et commissaire invitée d’Art Paris 2026 pour le thème La réparation, Alexia Fabre à unetable ronde modérée par Stéphanie Pioda, journaliste et historienne de l’art. Le vendredi 10 avril de 18:00 à 19:30 La conférence aura lieu au sein de la foire Art Paris, au Grand Palais – stand B0



Informations pratiques

Pour venir : Grand Palais – 7 avenue Winston Churchill, 75008 Paris

Ouverture au public :

Jeudi 9 avril 2026 : 12:00 – 20:00

Vendredi 10 avril 2026 : 12:00 – 20:00

Samedi 11 avril 2026 : 12:00 – 20:00

Dimanche 12 avril 2026 : 12:00 – 19:00

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Du 9 au 12 avril, le Fonds d’art contemporain présente un stand à la foire Art Paris au Grand Palais et propose un accrochage thématique en écho à la notion de « la réparation » portée par Alexia Fabre.

Du jeudi 09 avril 2026 au dimanche 12 avril 2026 :

dimanche

de 12h00 à 19h00

jeudi, vendredi, samedi

de 12h00 à 20h00

payant

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-09T15:00:00+02:00

fin : 2026-04-12T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-09T12:00:00+02:00_2026-04-09T20:00:00+02:00;2026-04-10T12:00:00+02:00_2026-04-10T20:00:00+02:00;2026-04-11T12:00:00+02:00_2026-04-11T20:00:00+02:00;2026-04-12T12:00:00+02:00_2026-04-12T19:00:00+02:00

Grand Palais Avenue Winston Churchill 75008 Paris

Métro -> 1 : Champs-Élysées – Clemenceau (Paris) (215m)

Bus -> 7293 : Grand Palais (Paris) (106m)

Vélib -> Petit Palais (171.23m)

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