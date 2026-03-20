A(rt) peu près Musée Antoine Chintreuil Pont-de-Vaux

A(rt) peu près

Musée Antoine Chintreuil 66, rue Maréchal de Lattre de Tassigny Pont-de-Vaux Ain

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 17:30:00

fin : 2026-04-12 17:30:00

Date(s) :

2026-04-12

L’histoire de l’art par ceux qui n’y connaissent rien, pour ceux qui s’en fichent.

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Musée Antoine Chintreuil 66, rue Maréchal de Lattre de Tassigny Pont-de-Vaux 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 51 45 65 contact@musee-chintreuil.com

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English : A(rt) about

Art history by those who know nothing, for those who don’t care.

L’événement A(rt) peu près Pont-de-Vaux a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux