Art & Pilates Roubaix

Art & Pilates

23 rue de l’Espérance Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 11:30:00

fin : 2026-03-25 13:00:00

Date(s) :

2026-03-25

Un mercredi et un vendredi par mois, La Piscine et le service des sports de la Ville de Roubaix proposent de reproduire avec le corps une sélection d’oeuvres d’art !

Au cœur du musée, quelques œuvres sont observées puis reproduites avec trois disciplines de Bien être Pilates, Qi Gong et Yoga.

Le mercredi midi et le vendredi soir, les parcours sont différents.

Les **mercredis** 24 septembre, 8 octobre, 5 novembre, 3 décembre 2025 et 28 janvier, 25 février, 25 mars, 8 avril, 6 mai et 3 juin 2026 **De 11h30 à 13h**.

_Gratuité d’entrée uniquement le temps de la séance. Le mercredi, après la séance, si vous souhaitez rester au musée, vous devrez vous acquitter d’un droit d’entrée._

Les **vendredis** 19 septembre, 3 octobre, 28 novembre, 12 décembre 2025 et 23 janvier, 6 février, 20 mars, 3 avril, 29 mai et 12 juin 2026 **De 18h à 19h30.**

**Prévoir tenue de sport et un tapis de sol.**

**Gratuit sur réservation par mail en précisant la mention Art et Pilates **

[mailto:[service.sport@ville-roubaix.fr](mailto:service.sport@ville-roubaix.fr)](mailto:service.sport@ville-roubaix.fr)[**service.sport@ville-roubaix.fr**](mailto:service.sport@ville-roubaix.fr)

Un mercredi et un vendredi par mois, La Piscine et le service des sports de la Ville de Roubaix proposent de reproduire avec le corps une sélection d’oeuvres d’art !

Au cœur du musée, quelques œuvres sont observées puis reproduites avec trois disciplines de Bien être Pilates, Qi Gong et Yoga.

Le mercredi midi et le vendredi soir, les parcours sont différents.

Les **mercredis** 24 septembre, 8 octobre, 5 novembre, 3 décembre 2025 et 28 janvier, 25 février, 25 mars, 8 avril, 6 mai et 3 juin 2026 **De 11h30 à 13h**.

_Gratuité d’entrée uniquement le temps de la séance. Le mercredi, après la séance, si vous souhaitez rester au musée, vous devrez vous acquitter d’un droit d’entrée._

Les **vendredis** 19 septembre, 3 octobre, 28 novembre, 12 décembre 2025 et 23 janvier, 6 février, 20 mars, 3 avril, 29 mai et 12 juin 2026 **De 18h à 19h30.**

**Prévoir tenue de sport et un tapis de sol.**

**Gratuit sur réservation par mail en précisant la mention Art et Pilates **

[mailto:[service.sport@ville-roubaix.fr](mailto:service.sport@ville-roubaix.fr)](mailto:service.sport@ville-roubaix.fr)[**service.sport@ville-roubaix.fr**](mailto:service.sport@ville-roubaix.fr) .

23 rue de l’Espérance Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 69 23 60 service.sport@ville-roubaix.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

One Wednesday and one Friday a month, La Piscine and the sports department of the City of Roubaix invite you to reproduce a selection of works of art with your body!

In the heart of the museum, a selection of works are observed and then reproduced using three Well-being disciplines: Pilates, Qi Gong and Yoga.

On Wednesday lunchtimes and Friday evenings, the courses are different.

Wednesdays** September 24, October 8, November 5, December 3 2025 and January 28, February 25, March 25, April 8, May 6 and June 3 2026 **From 11:30am to 1pm**.

free admission only for the duration of the session. On Wednesdays, after the session, if you wish to remain in the museum, you must pay an admission fee._

Fridays** September 19, October 3, November 28, December 12, 2025 and January 23, February 6, March 20, April 3, May 29 and June 12, 2026 **From 6pm to 7:30pm.**

**Please bring sportswear and a floor mat

**Free upon reservation by e-mail, specifying Art et Pilates **

[mailto:[service.sport@ville-roubaix.fr](mailto:service.sport@ville-roubaix.fr)](mailto:service.sport@ville-roubaix.fr)[**service.sport@ville-roubaix.fr**](mailto:service.sport@ville-roubaix.fr)

L’événement Art & Pilates Roubaix a été mis à jour le 2025-08-06 par Hauts-de-France Tourisme