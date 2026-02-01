Art postal Médiathèque Municiaple Saint-Pourçain-sur-Sioule

Art postal

Médiathèque Municiaple 7 rue Cadoret Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Début : 2026-02-18 10:00:00

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Rejoignez l’aventure créative ! Participez au concours organisé par l’association Agir en pays jalignois sur le thème de l’amitié. Exprimez votre talent artistique ! Dès 5 ans.

Médiathèque Municiaple 7 rue Cadoret Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 80 66 bibliotheque@ville-saint-pourcain-sur-sioule.com

Join the creative adventure! Take part in the competition organized by the association Agir en pays jalignois on the theme of friendship. Express your artistic talent! Ages 5 and up.

