L’ART PTT Limousin, en partenariat avec les groupes La Poste et Orange, le CAPM et Correz’Art, organise son 31ème Salon Régional au Pavillon du Verdurier à Limoges. Cette exposition met à l’honneur de nombreux artistes et invite cette année Yannick G. en tant qu’invité d’honneur. .

