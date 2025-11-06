Art recycl Galerie L’Éphémère Le Mans
Art recycl Galerie L’Éphémère Le Mans jeudi 6 novembre 2025.
Art recycl
Galerie L’Éphémère 59 Grande Rue Le Mans Sarthe
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-06 15:00:00
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-06
Exposition Art’Recycl, ou comment réutiliser pour créer: 3 artistes en sculpture et gravure
.
Galerie L’Éphémère 59 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire galerieephemere72@gmail.com
English :
Art’Recycl exhibition, or how to reuse to create: 3 sculpture and engraving artists
German :
Ausstellung Art’Recycl, oder wie man wiederverwendet, um Neues zu schaffen: 3 Künstler in Skulptur und Gravur
Italiano :
La mostra Art’Recycl, ovvero come riutilizzare per creare: 3 artisti della scultura e dell’incisione
Espanol :
Exposición Art’Recycl, o cómo reutilizar para crear: 3 artistas de la escultura y el grabado
L’événement Art recycl Le Mans a été mis à jour le 2025-10-31 par CDT72