Art recycl Galerie L’Éphémère Le Mans

Galerie L’Éphémère 59 Grande Rue Le Mans Sarthe

Début : 2025-11-06 15:00:00

fin : 2025-11-29

2025-11-06

Exposition Art’Recycl, ou comment réutiliser pour créer: 3 artistes en sculpture et gravure

Galerie L’Éphémère 59 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire galerieephemere72@gmail.com

English :

Art’Recycl exhibition, or how to reuse to create: 3 sculpture and engraving artists

German :

Ausstellung Art’Recycl, oder wie man wiederverwendet, um Neues zu schaffen: 3 Künstler in Skulptur und Gravur

Italiano :

La mostra Art’Recycl, ovvero come riutilizzare per creare: 3 artisti della scultura e dell’incisione

Espanol :

Exposición Art’Recycl, o cómo reutilizar para crear: 3 artistas de la escultura y el grabado

