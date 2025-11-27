ART ROCK – SUPERPASS 3J – FORFAIT 3 JOURS – GRANDE SCENE SCENE B FORUM – FESTIVAL ART ROCK St Brieuc
ART ROCK – SUPERPASS 3J – FORFAIT 3 JOURS – GRANDE SCENE SCENE B FORUM – FESTIVAL ART ROCK St Brieuc jeudi 21 mai 2026.
ART ROCK – SUPERPASS 3J – FORFAIT 3 JOURS – GRANDE SCENE SCENE B FORUM Début : 2026-05-22 à 00:00. Tarif : – euros.
WILD ROSE PRÉSENTE : ART ROCK – SUPERPASS 3JLe Festival Art Rock fêtera son 43ème anniversaire les 22, 23, 24 mai 2026 à Saint-Brieuc en Bretagne. Événement pluridisciplinaire majeur (musique, danse contemporaine, arts de rue, arts visuels, arts numériques, gastronomie…), Art Rock investit le centre-ville de Saint-Brieuc pour 3 jours et 3 nuits d’effervescence artistique.
Vous pouvez obtenir votre billet ici
FESTIVAL ART ROCK CENTRE VILLE 22000 St Brieuc 22