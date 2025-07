Art & Science La danse des infinis Palais du Pharo Marseille 7e Arrondissement

Mardi 8 juillet 2025 de 20h à 22h30. Palais du Pharo 58 Boulevard Charles Livon Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-07-08 20:00:00

fin : 2025-07-08 22:30:00

2025-07-08

Venez découvrir « La Danse des infinis », un spectacle mêlant Art & Science et associant une physicienne et quatre artistes de la Compagnie 95% afin de mettre en mouvement l’infiniment petit et l’infiniment grand.Enfants

Une physicienne et quatre artistes s’associent pour mettre en musique et en mouvement l’infiniment petit, avec les particules élémentaires et leurs 4 interactions fondamentales, et l’infiniment grand avec la dynamique de l’Univers, la matière noire, l’énergie noire.



Ce projet culturel unique cherche à intéresser le grand public et les jeunes générations à la recherche scientifique et aux grandes questions sur le fonctionnement de l’Univers, au travers du parcours d’une physicienne. Il est porté par la Compagnie 95% avec le soutien d’Aix-Marseille Université, du Centre de Physique des Particules de Marseille, du CNRS et de l’association ArtMada Prod.



Le spectacle sera précédé d’animations scientifiques et suivi d’un temps d’échange avec la scientifique et les artistes.



L’ensemble des animations sont ouvertes à toutes et tous, à partir de 7 ans. .

Palais du Pharo 58 Boulevard Charles Livon Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur eps-hep2025-info-l@in2p3.fr

English :

Come and discover « La Danse des infinis », a show combining Art & Science, bringing together a physicist and four artists from Compagnie 95% to set the infinitely small and the infinitely large in motion.

German :

Entdecken Sie « La Danse des infinis », eine Aufführung, die Kunst und Wissenschaft miteinander verbindet und eine Physikerin und vier Künstler der Compagnie 95% zusammenbringt, um das unendlich Kleine und das unendlich Große in Bewegung zu setzen.

Italiano :

Venite a scoprire « La Danse des infinis », uno spettacolo che unisce arte e scienza e che riunisce un fisico e quattro artisti della Compagnie 95% per mettere in movimento l’infinitamente piccolo e l’infinitamente grande.

Espanol :

Venga a descubrir « La Danse des infinis », un espectáculo que combina Arte y Ciencia, reuniendo a un físico y a cuatro artistas de la Compagnie 95% para poner en movimiento lo infinitamente pequeño y lo infinitamente grande.

