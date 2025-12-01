Art solidaire Joué-lès-Tours
Art solidaire Joué-lès-Tours vendredi 12 décembre 2025.
Art solidaire
Joué-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 14:30:00
fin : 2025-12-21 18:00:00
Date(s) :
2025-12-12
Exposition de peintures et sculptures au bénéfice de la recherche sur la Sclérose en Plaques.
Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 32 00 galerieduparc@jouelestours.fr
English :
Exhibition of paintings and sculptures in aid of Multiple Sclerosis research.
