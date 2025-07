ART TEA TIME Galerie Encre & Argile Château-Gontier-sur-Mayenne

ART TEA TIME Galerie Encre & Argile Château-Gontier-sur-Mayenne jeudi 10 juillet 2025 16:00:00.

ART TEA TIME

Galerie Encre & Argile 9 Rue Élie Lemotheux Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Début : 2025-07-10 16:00:00

fin : 2025-07-10

2025-07-10 2025-07-24 2025-08-07 2025-08-21

Laissez-vous guider à travers les œuvres de Tancrède Abraham et de Javier Roz et échangez autour d’un thé ou d’un café.

Déambulation du musée à la galerie Encre&Argile

Visite commentée suivie d’une pause gourmande.

Les jeudis 10 et 24 juillet

Les jeudis 07 et 21 août

A 16h

Gratuit Réservation conseillée

Informations et réservations 02 43 70 42 74 tourisme@sud-mayenne.com .

Galerie Encre & Argile 9 Rue Élie Lemotheux Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 70 42 74 tourisme@sud-mayenne.com

English :

Let us guide you through the works of Tancrède Abraham and Javier Roz, and chat over a cup of tea or coffee.

German :

Lassen Sie sich durch die ?uvres von Tancrède Abraham und Javier Roz führen und tauschen Sie sich bei einer Tasse Tee oder Kaffee aus.

Italiano :

Lasciatevi guidare attraverso le opere di Tancrède Abraham e Javier Roz e chiacchierate davanti a un tè o a un caffè.

Espanol :

Déjese guiar por las obras de Tancrède Abraham y Javier Roz y charle mientras toma un té o un café.

