Art textile & sculpture Bolbec 28 juin 2025 14:30

Seine-Maritime

Art textile & sculpture Route de Mirville Bolbec Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-06-28 14:30:00

fin : 2025-08-24 18:00:00

Date(s) :

2025-06-28

Après plusieurs mois de résidence à la Fabrik à Sons, l’artiste plasticienne Camille Screve, originaire de Rouen, présentera le fruit de son travail mené en collaboration avec les habitant-e-s de Bolbec.

La soirée sera ponctuée d’une déambulation autour du château qui vous permettra de découvrir les créations textiles issues de cette rencontre artistique et humaine.

L’exposition sera ouverte du 28 juin au 24 août 2025.

Après plusieurs mois de résidence à la Fabrik à Sons, l’artiste plasticienne Camille Screve, originaire de Rouen, présentera le fruit de son travail mené en collaboration avec les habitant-e-s de Bolbec.

La soirée sera ponctuée d’une déambulation autour du château qui vous permettra de découvrir les créations textiles issues de cette rencontre artistique et humaine.

L’exposition sera ouverte du 28 juin au 24 août 2025. .

Route de Mirville

Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 31 07 13 service.culturel@bolbec.fr

English : Art textile & sculpture

After several months in residence at the Fabrik à Sons, Rouen-born visual artist Camille Screve will present the fruit of her collaborative work with Bolbec residents.

The evening will be punctuated by a stroll around the château to discover the textile creations resulting from this artistic and human encounter.

The exhibition will be open from June 28 to August 24, 2025.

German :

Nach einem mehrmonatigen Aufenthalt in der Fabrik à Sons wird die aus Rouen stammende bildende Künstlerin Camille Screve die Früchte ihrer Arbeit präsentieren, die sie in Zusammenarbeit mit den Einwohnern von Bolbec durchgeführt hat.

Der Abend wird von einem Spaziergang rund um das Schloss begleitet, bei dem Sie die Textilkreationen entdecken können, die aus dieser künstlerischen und menschlichen Begegnung hervorgegangen sind.

Die Ausstellung ist vom 28. Juni bis zum 24. August 2025 geöffnet.

Italiano :

Dopo diversi mesi di residenza al Fabrik à Sons, l’artista visiva di Rouen Camille Screve presenterà i frutti del suo lavoro in collaborazione con gli abitanti di Bolbec.

La serata sarà scandita da una passeggiata nel castello, dove si potranno scoprire le creazioni tessili frutto di questo incontro artistico e umano.

La mostra sarà aperta dal 28 giugno al 24 agosto 2025.

Espanol :

Tras varios meses de residencia en la Fabrik à Sons, la artista visual Camille Screve, nacida en Ruán, presentará los frutos de su trabajo en colaboración con los habitantes de Bolbec.

La velada estará amenizada por un paseo por el castillo, donde podrá descubrir las creaciones textiles resultantes de este encuentro artístico y humano.

La exposición estará abierta del 28 de junio al 24 de agosto de 2025.

L’événement Art textile & sculpture Bolbec a été mis à jour le 2025-06-20 par Office de Tourisme Pays de Caux Vallée de Seine