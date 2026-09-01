AGENDA · Aire-sur-l'Adour
Art thérapie Aire-sur-l’Adour
mercredi 16 septembre 2026 · Aire-sur-l'Adour
Informations pratiques
Aire-sur-l’Adour
Art thérapie
Maison des familles Aire-sur-l’Adour Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 10:00:00
fin : 2026-09-16 11:30:00
Date(s) :
2026-09-16
Atelier parents-enfants (5-10ans) avec Lucie, art thérapeute
Gratuit sur inscription .
Maison des familles Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 83 46 68
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English : Art thérapie
L’événement Art thérapie Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-09-04 par Tourisme Aire Eugénie
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