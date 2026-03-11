Art Thérapie Atelier VALKAZART Contigny
Art Thérapie Atelier VALKAZART Contigny samedi 14 mars 2026.
Art Thérapie
Atelier VALKAZART 5 CHEMIN DE LA VERSEILLE Contigny Allier
Tarif : 50 – 50 – EUR
Tout le matériel est fourni.
Date :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Atelier d’art thérapie, ZenLiner, exploration de ses émotions à la recherche du lâcher prise et d’une libération intérieure.
Atelier VALKAZART 5 CHEMIN DE LA VERSEILLE Contigny 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 84 96 01 contact@valkazart.fr
English :
Art therapy workshop, ZenLiner, exploring emotions in search of letting go and inner liberation.
