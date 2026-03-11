Art Thérapie Atelier VALKAZART Contigny

Art Thérapie Atelier VALKAZART Contigny samedi 14 mars 2026.

Atelier VALKAZART 5 CHEMIN DE LA VERSEILLE Contigny Allier

Tarif : 50 – 50 – EUR

Tout le matériel est fourni.

Début : 2026-03-14
Atelier d'art thérapie, ZenLiner, exploration de ses émotions à la recherche du lâcher prise et d'une libération intérieure.
Atelier VALKAZART 5 CHEMIN DE LA VERSEILLE Contigny 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 84 96 01  contact@valkazart.fr

Art therapy workshop, ZenLiner, exploring emotions in search of letting go and inner liberation.

