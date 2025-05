Art-thérapie – Ile aux oiseaux Guern, 24 mai 2025 07:00, Guern.

Morbihan

Art-thérapie Ile aux oiseaux Corn Er Pont Guern Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24

fin : 2025-05-24

Date(s) :

2025-05-24

1 journée 3 ateliers avec Les Clés de Sève.

Nature miroir Art thérapie et nature méditation pour se connecter par nos sens. 1er dessin introduction du langage symbolique, dessin de l’arbre symbole majeur. De 10h30 à 12h et temps d’échange autour d’un verre. 35€ avec matériel compris. Technique principale pasteis secs. Places pour 10 adultes.

Rencontre en duo Art thérapie 1 parent 1 enfant expression graphique légère et ludique au service du lien. Thématique le prénom coexistance. Place pour 5 duos (1 parent et 1 enfant 5-8 ans) de 15h à 16h et petit goûter. 30€ avec matériel compris. Technique principale pasteis secs.

Expression intérieure Art thérapie et compréhension de soi grand dessin sur thématique de son choix. Introduction à l’interprétation symbolique. Processus de transformation, évolution du dessin et/ou texte. De 16h30 à 18h30. 35€ avec matériel compris. 10 places. Technique principale pasteis secs.

Rencontre en duo, nature miroir et expression intérieure.

Sur inscription. .

Ile aux oiseaux Corn Er Pont

Guern 56310 Morbihan Bretagne +33 6 75 82 44 06

