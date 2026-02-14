Art thérapie kintsugi

15 Rue du Clos des Gardes Amboise Indre-et-Loire

Tarif : 90 – 90 – EUR

90

Tarif Groupe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-13 11:00:00

fin : 2026-03-14 13:00:00

Date(s) :

2026-03-13 2026-03-14

Atelier d’art thérapie le 13 et 14 mars 2026.

Découvrez l’art du Kintsugi lors d’un atelier d’art thérapie, inspiré par la philosophie japonaise, le 13 et 14 mars 2026.

Le Kintsugi est l’art de réparer les objets en sublimant les cassures, Kintsugi signifiant jointure en or en japonais.

Vous tracerez sur des assiettes en céramique les traces de vos blessures intérieures, du traumatisme du passé. Se tiendra ensuite une parabole thérapeutique après laquelle vous couvrirez ces traces avec de l’or.

Les matériaux utilisés seront non toxique et sans odeur forte colle, peinture acrylique, or et feutre acrylique.

Réservation obligatoire. Durée de l’atelier 2 heures. 90 .

15 Rue du Clos des Gardes Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 83 21 74 87 yuliia.artpsy@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Art therapy: kintsugi

Art therapy workshop on 13th and 14th March 2026.

L’événement Art thérapie kintsugi Amboise a été mis à jour le 2026-02-14 par OFFICE AMBOISE