Art-thérapie Médiathèque municipale D’ychoux Ychoux

Art-thérapie Samedi 4 octobre, 10h00 Médiathèque municipale D’ychoux Landes

gratuit, places limitées : 8 maxi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Atelier art-thérapie – Préparer l’automne (à partir de 16 ans)

Venez vivre un moment de détente et de créativité lors de cet atelier d’art-thérapie dédié à la saison automnale. Destiné aux adultes à partir de 16 ans, cet atelier vous invite à explorer vos émotions et à exprimer votre créativité à travers différentes techniques artistiques. Une expérience apaisante et enrichissante pour se reconnecter à soi, stimuler l’imagination et accueillir l’automne dans une atmosphère conviviale et bienveillante.

Médiathèque municipale D’ychoux ALLÉE DES PLATANES 40160 Ychoux Ychoux 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine 0558095144 https://www.ychoux.fr/vie-quotidienne/vie-culturelle/mediatheque [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ychoux.fr »}] parking, gare à proximité

