Art-thérapie Musée Maurepas Rennes Vendredi 27 juin, 14h30

Lancez-vous dans la création de tampons autour du thème des végétaux et des insectes ! Plongez dans l’univers fascinant de la linogravure et de l’impression en réalisant vos propres plaques.

Place ensuite à l’expérimentation : Impression en couleurs, superpositions, jeux de textures… Vous explorerez toutes les possibilités pour composer une belle palette d’images uniques.

Laissez parler votre créativité : le monde de l’estampe n’attend que vous !



Cette activité est gratuite, mais l’inscription préalable est obligatoire.

Pour réserver, veuillez envoyer un email à [mba-reservations@ville-rennes.fr](mailto:mba-reservations@ville-rennes.fr), en indiquant les informations suivantes :



– Le nom de la visite, ainsi que la date et l’heure souhaitées

– Le nom et le prénom de chaque participant (adultes et enfants) et l’âge des enfants

– Un numéro de téléphone où nous pourrons vous joindre en cas d’annulation de dernière minute



À noter que votre réservation sera considérée comme validée uniquement après confirmation de notre service.

Musée Maurepas 20 quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine