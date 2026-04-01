Soultzbach-les-Bains

Art thérapie & Nature propose Les Ateliers du lien

Soultzbach-les-Bains Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-18 09:00:00

fin : 2026-06-27 12:00:00

Date(s) :

2026-04-18 2026-05-02 2026-05-13 2026-05-30 2026-06-13 2026-06-27 2026-07-11

Immersion en forêt pour se reconnecter à soi, aux autres et à la nature. Un atelier de 3h pour ralentir, éveiller ses sens et partager un moment ressourçant dans la vallée de Munster.

Immersion en nature Les Ateliers du Lien

Et si vous vous offriez une vraie pause dans la nature ?

Ces ateliers proposent une immersion en forêt pour ralentir, éveiller ses sens et se reconnecter au vivant.

Au fil d’une balade douce, les participants sont invités à rencontrer les arbres, écouter la nature et tisser des liens avec leur environnement, les autres et eux-mêmes. Un moment pour respirer, cheminer et se relier à la nature dans un cadre bienveillant.

Durée 3h d’atelier

Tisane forestière offerte

Groupe limité à 8 personnes. Vallée de Munster (lieu précis communiqué à l’inscription). .

Soultzbach-les-Bains 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 6 26 49 79 52 j.touron.arttherapie@gmail.com

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English :

Immerse yourself in the forest to reconnect with yourself, others and nature. A 3-hour workshop to slow down, awaken your senses and share a rejuvenating moment in the Munster valley.

L’événement Art thérapie & Nature propose Les Ateliers du lien Soultzbach-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme de la vallée de Munster