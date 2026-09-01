Informations pratiques

Rouffignac

Art time à l’atelier Callegari

le Gascon Rouffignac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 11:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, je vous ouvre les portes de mon atelier pour vous faire découvrir mon univers, mes peintures et mon travail artistique.

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le Gascon Rouffignac 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 88 75 63

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English :

%C0 To celebrate European Heritage Days, I’m opening the doors to my studio so you can discover my world, my paintings, and my artwork.

L’événement Art time à l’atelier Callegari Rouffignac a été mis à jour le 2026-09-11 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge