Art time à l’atelier Callegari Rouffignac
dimanche 20 septembre 2026 · Rouffignac
Informations pratiques
Rouffignac
Art time à l’atelier Callegari
le Gascon Rouffignac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 11:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, je vous ouvre les portes de mon atelier pour vous faire découvrir mon univers, mes peintures et mon travail artistique.
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le Gascon Rouffignac 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 88 75 63
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English :
%C0 To celebrate European Heritage Days, I’m opening the doors to my studio so you can discover my world, my paintings, and my artwork.
L’événement Art time à l’atelier Callegari Rouffignac a été mis à jour le 2026-09-11 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge