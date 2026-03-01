Art time à l’atelier Rouffignac

Art time à l’atelier

le Gascon Rouffignac Charente-Maritime

Début : 2026-03-21 11:00:00

fin : 2026-03-22 18:00:00

2026-03-21

C’est avec une grande joie que j’ouvre à nouveau mon atelier de campagne, pour vous accueillir et vous faire profiter de supers tarifs sur l ensemble de mes portraits.

le Gascon Rouffignac 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 88 75 63

English :

It is with great pleasure that I once again open my country studio to welcome you and offer you great rates on all my portraits.

