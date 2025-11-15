Art to Play – Festival pop culture, gaming et manga Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-15 10:00 – 19:00

Gratuit : non 17 € Billet 1 jour : 17 €Pass 2 jours : 25 € Billetterie : exponantes.com/agenda-des-evenements-du-parc/festival-art-to-play Tout public

Art to Play 2025 est la 14e édition d’une grande fête incluant culture pop, jeux vidéo et mangas. Pendant 2 jours, cet événement grand public a pour but de faire découvrir et partager différents univers, par l’image, la musique, le jeu et le divertissement. En bref, participer, interagir, jouer et rêver, via des invités, des projections, des tournois et des ateliers. Samedi 15 et dimanche 16 novembre 2025 de 10h à 19h(ouverture à 9h pour les billets achetés à l’avance)

Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 52 08 11 http://www.exponantes.com exponantes@exponantes.com https://www.exponantes.com/agenda-des-evenements-du-parc/festival-art-to-play