Art Tribal de l’Inde Bennecourt
Art Tribal de l’Inde
Galerie Wela; 38, rue de l’Industrie; 27620 Gasny Bennecourt Yvelines
Début : 2025-12-02 14:00:00
fin : 2025-12-21 19:00:00
2025-12-02
L’exposition présente 85 œuvres de 35 artistes indiens issus de diverses traditions tribales et populaires.
English :
The exhibition features 85 works by 35 Indian artists from diverse tribal and folk traditions.
German :
Die Ausstellung zeigt 85 Werke von 35 indischen Künstlern aus verschiedenen Stammes- und Volkstraditionen.
Italiano :
La mostra presenta 85 opere di 35 artisti indiani provenienti da diverse tradizioni tribali e popolari.
Espanol :
La exposición presenta 85 obras de 35 artistas indios de diversas tradiciones tribales y populares.
