Art Tribal de l’Inde Bennecourt

Art Tribal de l’Inde

Galerie Wela; 38, rue de l’Industrie; 27620 Gasny Bennecourt Yvelines

Début : 2025-12-02 14:00:00

fin : 2025-12-21 19:00:00

2025-12-02

L’exposition présente 85 œuvres de 35 artistes indiens issus de diverses traditions tribales et populaires.

Galerie Wela; 38, rue de l’Industrie; 27620 Gasny Bennecourt 78270 Yvelines Île-de-France +33 6 79 80 99 16 wela.art@gmail.com

English :

The exhibition features 85 works by 35 Indian artists from diverse tribal and folk traditions.

German :

Die Ausstellung zeigt 85 Werke von 35 indischen Künstlern aus verschiedenen Stammes- und Volkstraditionen.

Italiano :

La mostra presenta 85 opere di 35 artisti indiani provenienti da diverse tradizioni tribali e popolari.

Espanol :

La exposición presenta 85 obras de 35 artistas indios de diversas tradiciones tribales y populares.

