Art Vidéo #3 L’esTRAde L’esTRAde Athis-Val de Rouvre

L’estrade vous propose avec les memebres de l’association vAertigo de vous convier au vernissage de l’art vidéo #3 avec 7 vidéastes internationaux tels que Alessandro Amaducci (IT), Carmen Isasi (ES), Francesca Lolli (IT), Isabel Pérez del Pulgar (FR/ES), Tom Skipp (ES), Angelina Voskopoulo (GR) et Wheeler Winston Dixon (USA).

Vous pourrez profiter de cette exposition du 8 au 30 Novembre, du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h.

Si vous venez en groupe, pensez à appeler pour prendre rendez-vous.

Au programme de ce vernissage qui débutera le Samedi 8 Novembre à 18 h, en présence d’Isabel Perez del Pulgar avec un événement la cinquième saison .

Installation/performance électroacoustique et images animées des artistes Alain Cure et Annie Dissaux voir bio

Concentrées sur l’imaginaire végétal, les recherches sonores et musicales d’Alain Cure et visuelles d’Annie Dissaux sont mises en commun dans leur performance La cinquième saison, prétexte à rêver, inventer et partager des interactions sur scène — temporelles, spatiales, émotionnelles — entre le langage de l’image animée et celui de la création musicale, tout en

interrogeant la notion d’improvisation. (Durée 30 m)

Le finissage aura lieu le dimanche 30 Novembre à 15 h avec la performance danse/vidéo en duo avec Emma Delburg et Tom Ferrari pour une durée d’environ 30 minutes. .

