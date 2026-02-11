Informations pratiques

Châteaurenard

« Art & Wine » aux Halles & Design

Vendredi 2 octobre 2026 à partir de 18h. 3 Avenue Roger Salengro Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 18:00:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

« Art & Wine » aux Halles & Design de Châteaurenard.

Une soirée unique à Châteaurenard !



Quand l’art rencontre le vin ! Halles & Design s’associe à Au Cours du Vin pour vous proposer une soirée d’exception placée sous le signe des découvertes, du goût et de la convivialité.

Rendez-vous le vendredi 2 octobre 2026 dès 18h pour partager un moment chaleureux dans un cadre unique !



Au programme de votre soirée :

Dégustation & Rencontres : Venez échanger directement avec des vignerons de nos régions et découvrez le travail d’une distillerie passionnée.

Musique Live : Ambiance festive et intimiste assurée avec le concert live de Fox Legend.

Côté Restauration : Le food truck La Cantine du Sud sera sur place pour régaler vos papilles avec de superbes bons petits plats.

Esprit Guinguette : Un espace guinguette aménagé pour profiter de la soirée, boire un bon verre et passer un moment entre amis ou en famille.



Bloquez la date dans vos agendas, invitez votre réseau ou vos amis passionnés de bons vins et de design, et venez passer un super début de week-end avec nous ! .

3 Avenue Roger Salengro Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 83 45 56 92

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

« Art & Wine » at Les Halles & Design in Châteaurenard.

L’événement « Art & Wine » aux Halles & Design Châteaurenard a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence