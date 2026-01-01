art3f Paris Porte de Versailles Paris

Au programme :

Peintures, sculptures, photographies… Des rencontres directes et un partage d’émotions sincères avec des artistes et galeristes nationaux et internationaux, de l’art accessible, de l’émerveillement et de la découverte, le tout dans une ambiance décomplexée, conviviale et décontractée.

Le salon propose un espace détente et restauration, où l’on peut déguster un repas chaud ou un simple snack, au rythme de notes jazz.

art3f s’inscrit dans le courant de l’art abordable.

Aller à la rencontre de l’art sans préjugés et laisser l’émotion prendre le pas tout en ayant un niveau d’exigence en phase avec les tendances du milieu de l’art international, bouger les lignes des traditionnels salons marchands d’art contemporain, en redonnant à ces événements un côté humain et chaleureux, telle est l’identité d’art3f.

Toutes les œuvres exposées sont disponibles à la vente.

Plongez dans trois jours d’effervescence artistique où talents émergents et confirmés se rencontreront pour célébrer l’art sous toutes ses formes. Cette nouvelle édition tiendra à nouveau toutes ses promesses ! Un événement ouvert à tous : que vous soyez amateur d’art, collectionneur ou simplement curieux de découvertes, art3f est l’occasion d’acquérir des œuvres des plus abordables aux plus prestigieuses !

Du vendredi 23 janvier 2026 au dimanche 25 janvier 2026 :

vendredi

de 13h00 à 21h00

samedi

de 10h00 à 19h00

dimanche

de 10h00 à 19h00

payant

10 euros

Gratuit pour les mineurs accompagnés.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-23T14:00:00+01:00

fin : 2026-01-25T20:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-23T13:00:00+02:00_2026-01-23T21:00:00+02:00;2026-01-24T10:00:00+02:00_2026-01-24T19:00:00+02:00;2026-01-25T10:00:00+02:00_2026-01-25T19:00:00+02:00

Porte de Versailles 1, place de la Porte de Versailles 75015 BAT. 5 – ET. 2Paris

https://www.art3f.fr/paris/ +33389590240 info@art3f.com https://www.facebook.com/people/Salons-dart-contemporain-art3f/100044350273206/ https://www.facebook.com/people/Salons-dart-contemporain-art3f/100044350273206/



