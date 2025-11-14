art3f salon de l’art contemporain Mulhouse

art3f salon de l’art contemporain Mulhouse vendredi 14 novembre 2025.

Haut-Rhin

art3f salon de l’art contemporain 120 rue Lefèbvre Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-14 16:00:00

fin : 2025-11-14 23:00:00

Date(s) :

2025-11-14

2025-11-15

2025-11-16

Plus d’une centaine d’exposants professionnels, artistes et galeristes d’envergure internationale seront sélectionnés par le comité artistique art3f, en charge de garantir la qualité des œuvres et le prestige de l’évènement.

Ce salon est l’écho naturel d’une demande artistique traditionnellement importante. art3f réinvente le salon d’art contemporain en donnant les moyens à la création artistique de présenter leurs réalisations au grand public.

Il accueille plus de 200 artistes indépendants et des galeries de renommée nationale et internationale. .

120 rue Lefèbvre

Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 59 02 40 info@art3f.com

English :

More than a hundred professional exhibitors, artists and gallery owners of international stature will be selected by the art3f artistic committee, in charge of guaranteeing the quality of the works and the prestige of the event.

German :

Mehr als hundert professionelle Aussteller, Künstler und Galeristen von internationalem Rang werden vom Kunstkomitee art3f ausgewählt, das für die Qualität der Werke und das Prestige der Veranstaltung verantwortlich ist.

Italiano :

Più di cento espositori professionisti, artisti e galleristi di levatura internazionale saranno selezionati dal comitato artistico di art3f, incaricato di garantire la qualità delle opere e il prestigio dell’evento.

Espanol :

Más de un centenar de expositores profesionales, artistas y galeristas de talla internacional serán seleccionados por el comité artístico de art3f, encargado de garantizar la calidad de las obras y el prestigio del evento.

L’événement art3f salon de l’art contemporain Mulhouse a été mis à jour le 2024-12-12 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace