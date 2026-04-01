art3f Salon international d’art contemporain Eurexpo Parc des Expositions Chassieu

Chassieu

art3f Salon international d’art contemporain

Eurexpo Parc des Expositions Boulevard de l’Europe Chassieu Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Gratuit pour les mineurs accompagnés

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-24

art3f revient avec cet événement artistique et entend bien aller une nouvelle fois à la rencontre du succès.

.

Eurexpo Parc des Expositions Boulevard de l’Europe Chassieu 69680 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 89 59 02 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : art3f International Contemporary Art Fair

art3f moves the lines of traditional contemporary art dealer fairs, giving these cultural events a human and warm side.

L’événement art3f Salon international d’art contemporain Chassieu a été mis à jour le 2025-10-07 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme