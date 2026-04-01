art3f Salon international d’art contemporain Eurexpo Parc des Expositions Chassieu
art3f Salon international d’art contemporain Eurexpo Parc des Expositions Chassieu vendredi 24 avril 2026.
Chassieu
art3f Salon international d’art contemporain
Eurexpo Parc des Expositions Boulevard de l’Europe Chassieu Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Gratuit pour les mineurs accompagnés
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-24
art3f revient avec cet événement artistique et entend bien aller une nouvelle fois à la rencontre du succès.
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Eurexpo Parc des Expositions Boulevard de l’Europe Chassieu 69680 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 89 59 02 40
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English : art3f International Contemporary Art Fair
art3f moves the lines of traditional contemporary art dealer fairs, giving these cultural events a human and warm side.
L’événement art3f Salon international d’art contemporain Chassieu a été mis à jour le 2025-10-07 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme
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