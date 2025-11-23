art3f – Salon international d’art contemporain Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-07 10:00 – 20:00

Gratuit : non 10 € / Gratuit 10 €Gratuit pour les mineurs accompagnés Billetterie : www.art3f.fr/nantes Tout public

du 6 au 8 mars 2026 Plongez dans trois jours d’effervescence artistique où talents émergents et confirmés se rencontreront pour célébrer l’art sous toutes ses formes. Un événement ouvert à tous : que vous soyez amateur d’art, collectionneur ou simplement curieux de découvertes, art3f est l’occasion d’acquérir des œuvres des plus abordables aux plus prestigieuses ! Au programme :Peintures, sculptures, photographies… Des rencontres directes et un partage d’émotions sincères avec des artistes et galeristes nationaux et internationaux, de l’art accessible, de l’émerveillement et de la découverte, le tout dans une ambiance décomplexée, conviviale et décontractée. + de 200 artistes et galeriste+ de 2 500 œuvres à la vente Toutes les œuvres exposées sont disponibles à la vente.Restauration en continu Horaires :vendredi de 16h à 23h, samedi de 10h à 20h, dimanche de 10h à 19h(fermeture des caisses 30 minutes avant la fermeture du salon) dans le hall XXL du Parc Expo

Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 52 08 11 http://www.exponantes.com exponantes@exponantes.com https://www.art3f.fr/nantes/