Artazart fête ses 25 ans ! – Artazart Paris, 19 juin 2025, Paris.

Le 19 juin prochain, on sort les confettis !

Venez célébrer avec nous 25 ans de passion, de livres, de photos, d’illustrations… et surtout, de belles rencontres. Pour l’occasion, Artazart voit les choses en grand avec une exposition haute en couleurs, rassemblant tous nos illustrateurs et illustratrices autour d’un thème qui nous tient à cœur : la fête !

Et qui dit fête, dit musique, boissons pétillantes et retrouvailles joyeuses, pour faire vibrer nos cœurs et lancer les 25 prochaines années sur les chapeaux de roue. Vous êtes notre plus belle aventure, alors venez nombreux, amis, curieux et fidèles compagnons de route.

25 ans de regards, un quart de siècle de passion !

Le jeudi 19 juin 2025

de 18h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-19T21:00:00+02:00

2025-06-19T19:00:00+02:00_2025-06-19T23:00:00+02:00

fin : 2025-06-20T01:00:00+02:00

Artazart 83 quai de Valmy 75010 Paris

https://artazart.com/artazart-fete-ses-25-ans/ +33140402404 communication@artazart.com https://www.facebook.com/artazartparis https://www.facebook.com/artazartparis

2000 – 2025 : 25 ans, ça se fête ! Venez célébrer avec nous 25 ans de passion, de livres, de photos, d’illustrations… et surtout, de belles rencontres.