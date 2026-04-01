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Art’conte moi une histoire Micro-Folie et FabLab de Scaër Scaër

Art’conte moi une histoire Micro-Folie et FabLab de Scaër Scaër mercredi 22 avril 2026.

Lieu : Micro-Folie et FabLab de Scaër

Adresse : 3 Rue Louis Pasteur

Ville : 29390 Scaër

Département : Finistère

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Art’conte moi une histoire

Micro-Folie et FabLab de Scaër 3 Rue Louis Pasteur Scaër Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 10:30:00
fin : 2026-04-22

Date(s) :
2026-04-22

En s’appuyant sur des œuvres d’art, une histoire théâtralisée vous est racontée par le médiateur culturel. Jeune public dès 3 ans, entrée libre.   .

Micro-Folie et FabLab de Scaër 3 Rue Louis Pasteur Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 11 31 18 

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English : Art’conte moi une histoire

L’événement Art’conte moi une histoire Scaër a été mis à jour le 2026-03-28 par OT QUIMPERLE LES RIAS