Art’conte moi une histoire Micro-Folie et FabLab de Scaër Scaër

Art’conte moi une histoire

Micro-Folie et FabLab de Scaër 3 Rue Louis Pasteur Scaër Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 10:30:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

En s’appuyant sur des œuvres d’art, une histoire théâtralisée vous est racontée par le médiateur culturel. Jeune public dès 3 ans, entrée libre. .

Micro-Folie et FabLab de Scaër 3 Rue Louis Pasteur Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 11 31 18

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English : Art’conte moi une histoire

L’événement Art’conte moi une histoire Scaër a été mis à jour le 2026-03-28 par OT QUIMPERLE LES RIAS