Artefacts Fabrique à Impros (La) Nantes
Artefacts Fabrique à Impros (La) Nantes samedi 18 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-18 18:30 – 19:30
Gratuit : non 10,00€ TARIF UNIQUE
Une aventure exotique et imprévisible !Au cœur d’une jungle touffue, Léon, Mirabelle et Constantin, trois frères et sœurs, marchent sur les traces de leurs parents explorateurs disparus.Jusqu’au jour où, en fouillant les vestiges d’un campement abandonné, ils·elles découvrent un coffre mystérieux débordant d’artefacts. Mais chaque objet renferme un pouvoir singulier : à peine touché, il propulse les trois adolescent·es au cœur de son propre univers.Dans Artefacts, chaque curiosité, chaque objet d’art ou d’histoire devient le point de départ des improvisations. Les spectateur·ices sont invité·es à apporter des objets de leur possession, qui seront utilisés pendant le spectacle.Un spectacle de Morgane Antunes, Timothé Dauplay et Tuc NguyenDurée : 1hTout public
Fabrique à Impros (La) Centre-ville Nantes 44000
https://lafabriqueaimpros.com/ 0643884260 https://www.vostickets.fr/Billet/FR/representation-FABRIQUE_IMPROS-33594-0.wb?REFID=knokAAAAAABbAA
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