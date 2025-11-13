ARTEMIS AU MIROIR PAR LA COMPAGNIE THERON Béziers

ARTEMIS AU MIROIR PAR LA COMPAGNIE THERON

13B Boulevard Bertrand Du Guesclin Béziers Hérault

Début : 2025-11-13

fin : 2025-11-13

2025-11-13

Duo chorégraphique et musical explorant le double, le féminin et la complicité, entre ironie, comique, fusion et dédoublement.

Pièce chorégraphique et musicale pour deux interprètes, explorant les thèmes du double, du féminin et de la complicité.

Le spectacle se déploie comme un labyrinthe, oscillant entre créativité et inquiétude, ironie, absurdité et comique.

Ce double questionne et fascine il entraîne vers le trouble, le dédoublement, la fusion amoureuse et la dépossession de soi.

Réservation obligatoire Gratuit.

13B Boulevard Bertrand Du Guesclin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 80

Choreographic and musical duet exploring the double, the feminine and complicity, between irony, comedy, fusion and doubling.

Choreografisches und musikalisches Duo, das das Doppelte, das Weibliche und die Komplizenschaft erforscht, zwischen Ironie, Komik, Verschmelzung und Verdopplung.

Un duetto coreografico e musicale che esplora il doppio, il femminile e la complicità, tra ironia, comicità, fusione e raddoppio.

Un dúo coreográfico y musical que explora el doble, lo femenino y la complicidad, entre la ironía, la comedia, la fusión y la duplicación.

