Artemisia, le salon du bio et du bien-être à Marseille Parc Marseille-Chanot Marseille

**Du 24 au 26 octobre prochain, les dernières tendances du bio, du bien-être et de l’habitat sain seront à retrouver au salon Artemisia à Marseille, au Palais Phocéen du Parc Chanot (entrée gratuite). 160 exposants, dont la moitié basée dans le sud de la France, répondront présents à la 26ème édition du Salon Artemisia où ils animeront conférences, ateliers bien-être, animations créatives et workshops, eux aussi 100% gratuits. Nouveauté cette année, le salon propose une dégustation scénarisée : « Escapades bio & gourmandes ».**

En 2024, 9 300 visiteurs s’étaient pressés au Parc Chanot afin de découvrir les dernières tendances du secteur du bio, du bien-être et de l’habitat sain, et d’échanger avec la centaine de professionnels présents. L’édition 2025 du salon Artemisia fera la part belle à la santé naturelle, à l’écologie, à la transition alimentaire ainsi qu’au développement personnel grâce à un riche programme d’animations gratuites.

Artemisia Marseille, c’est ainsi :

* **3 « Escapades bio et gourmandes »**, une dégustation proposée chaque jour de 12h30 à 13h45 à la découverte des producteurs du salon ;

* **90 conférences** pour découvrir et s’informer ;

* **25 ateliers bien-être** pour expérimenter la méditation, la danse créative, la sophrologie ou l’hypnose et échanger avec des experts de ces disciplines ;

* **15 animations créatives**, avec des cours de cuisine saine, zéro déchet, cosmétiques naturels, trucs et astuces écoresponsables, ateliers de recyclage, jardinage au naturel… pour apprendre à faire soi-même ;

* **15 workshops « Bougez zen »** pour découvrir de nouvelles pratiques telles que le Shutaïdo, le Qigong, le Tai Ji Tao ou encore apprendre des techniques d’automassage en réflexologie plantaire.

* **1 Village des P’tits Nouveaux** mettant en avant des entreprises et des artisans se lançant dans les domaines du bio et du bien-être.

**ARTEMISIA MARSEILLE, LES CHIFFRES CLÉS**

**3** jours

**160** exposants

**90** conférences

**55** ateliers bien-être, animations créatives et workshops « Bougez Zen »

**4** thématiques : écolo, bio, bien-être et habitat sain

**6** secteurs : alimentation et vins bio, mode et artisanat, maison écologique et habitat sain, association/tourisme vert/jardinage, beauté/santé au naturel/bien-être et mieux-être

**INFOS PRATIQUES**

Salon Artemisia, du 24 au 26 octobre 2025 au Parc Chanot – Marseille

Entrée gratuite.

De 10h00 à 19h00 le vendredi et le samedi, 10h00 – 18h00 le dimanche.

Plus d’information sur : [https://www.salon-artemisia.com/](https://www.salon-artemisia.com/)

