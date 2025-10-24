Artemisia salon zen et bio Parc des Expositions Marseille

Du 24 au 26 octobre prochains, les dernières tendances du bio, du bien-être et de l’habitat sain seront à retrouver au salon Artemisia à Marseille, au Palais Phocéen du parc Chanot (entrée gratuite).

Les dernières tendances du bio, du bien-être et de l’habitat sain seront à retrouver au salon Artemisia avec 160 exposants, dont la moitié basée dans le sud de la France. Ils animeront conférences, ateliers bien-être, animations créatives et workshops, eux aussi 100% gratuits.







Nouveauté cette année, le salon propose une dégustation scénarisée Escapades bio & gourmandes .









En 2024, 9 300 visiteurs s’étaient pressés au parc Chanot afin de découvrir les dernières tendances du secteur du bio, du bien-être et de l’habitat sain, et d’échanger avec la centaine de professionnels présents. L’édition 2025 du salon Artemisia fera la part belle à la santé naturelle, à l’écologie, à la transition alimentaire ainsi qu’au développement personnel grâce à un riche programme d’animations gratuites.

Artemisia Marseille, c’est ainsi





– 3 Escapades bio et gourmandes , une dégustation proposée chaque jour de 12h30 à 13h45 à la découverte des producteurs du salon ;



– 90 conférences pour découvrir et s’informer ;



– 25 ateliers bien-être pour expérimenter la méditation, la danse créative, la sophrologie ou l’hypnose et échanger avec des experts de ces disciplines ;



– 15 animations créatives, avec des cours de cuisine saine, zéro déchet, cosmétiques naturels, trucs et astuces écoresponsables, ateliers de recyclage, jardinage au naturel… pour apprendre à faire soi-même ;



– 15 workshops Bougez zen pour découvrir de nouvelles pratiques telles que le Shutaïdo, le Qigong, le Tai Ji Tao ou encore apprendre des techniques d’automassage en réflexologie plantaire.



– 1 village des P’tits Nouveaux mettant en avant des entreprises et des artisans se lançant dans les domaines du bio et du bien-être.











Les chiffres clefs



3 jours 160 exposants 90 conférences

55 ateliers bien-être, animations créatives et workshops Bougez Zen

4 thématiques écolo, bio, bien-être et habitat sain

6 secteurs alimentation et vins bio, mode et artisanat, maison écologique et habitat sain, association/tourisme vert/jardinage, beauté/santé au naturel/bien-être et mieux-être









A propos



Le Réseau Zen & Bio, plus grand réseau de salons bio & bien-être en France, rassemble 6 événements installés durablement au sein des régions, devenus des rendez-vous annuels attendus par un public local et fidèle en quête de modes de vie plus sain et de solutions de bien-être au naturel. Il garantit de rencontrer des exposants triés sur le volet et des professionnels sélectionnés pour leurs produits garantis biologiques, des cosmétiques naturelles et des services de qualité alimentation & vins bio, mode & artisanat, tourisme, beauté & bien-être, développement personnel, habitat sain, etc.





SPAS Organisation est le plus grand organisateur en France d’événements grand public et professionnels dédiés à la bio, à la nature, au bien-être et à l’art de vivre. SPAS Organisation totalise 20 manifestations, des espaces tendances. .

Parc des Expositions 2 bd Rabatau Marseille 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

From October 24 to 26, the latest trends in organic products, well-being and healthy living will be on display at the Artemisia trade show in Marseille, at the Palais Phocéen in Parc Chanot (free admission).

German :

Vom 24. bis 26. Oktober sind die neuesten Trends in den Bereichen Bio, Wellness und gesundes Wohnen auf der Artemisia-Messe in Marseille im Palais Phocéen im Parc Chanot zu finden (Eintritt frei).

Italiano :

Dal 24 al 26 ottobre, le ultime tendenze in fatto di prodotti biologici, benessere e vita sana saranno in mostra alla fiera Artemisia di Marsiglia, presso il Palais Phocéen nel Parc Chanot (ingresso gratuito).

Espanol :

Del 24 al 26 de octubre, las últimas tendencias en productos ecológicos, bienestar y vida sana se darán cita en la feria Artemisia de Marsella, en el Palais Phocéen del Parc Chanot (entrada gratuita).

