Art'GentiK – place de Gaulle Gueugnon, 23 mai 2025 20:00, Gueugnon.

Saône-et-Loire

Début : 2025-05-23 20:00:00

Art’Gentik, la nouvelle création de Mehdi Diouri, qui a crée sa compagnie MehDia mêle le mouvement, avec la danse Hip Hop, et l’arrêt avec la photographie afin d’explorer la transformation, la rencontre et le rapport de l’être humain avec l’image.

Mehdi Diouri s’inspire des arts emblématiques de Chalon-sur Saône, sa ville natale, pour reconstituer son bain artistique originel. Si la danse est l’art du mouvement, la photographie arrête celui-ci, et souvent à son point culminant, ou bien le décompose. Pourtant, toutes deux portent une vision sensible, saisissent au vol une émotion, une sensation, une atmosphère…et une image du monde à décrypter.

Directeur artistique t chorégraphe: Mehdi Diouri

Interprètes: Eva Loizou, Juliette Lefauconnier, Adrien Goulinet, Chaouki Amellal

Musique: Patrice Privat, Stéphane Lavallée .

Gueugnon 71130 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

