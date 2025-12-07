Arth Maël Concert aux chandelles Lanouée Forges de Lanouée

Arth Maël Concert aux chandelles

Lanouée Eglise Saint-Pierre Forges de Lanouée Morbihan

Début : 2025-12-07 16:30:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-07

Concert aux chandelles Lumières d’Avent et de Noël Britten, Noëls traditionnels. Laissez-vous porter par les œuvres envoûtantes interprétées par l’Ensemble vocal féminin et le petit chœur du Collège Sainte Marguerite-Marie de Josselin. Tout public. Sur réservation (jauge limitée) au 02 97 74 08 21. .

Lanouée Eglise Saint-Pierre Forges de Lanouée 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 08 21

