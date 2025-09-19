Arth Maël Concert d’hiver de l’école de musique communautaire Salle La Mennais Ploërmel
Arth Maël Concert d’hiver de l’école de musique communautaire Salle La Mennais Ploërmel samedi 7 février 2026.
Arth Maël Concert d’hiver de l’école de musique communautaire
Salle La Mennais Avenue de Guibourg Ploërmel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 18:00:00
fin : 2026-02-07 20:00:00
Date(s) :
2026-02-07
Les ensembles de l’école de musique sont heureux de vous présenter leur concert annuel. Tous les musiciens et musiciennes, des plus jeunes au plus avertis vous montrent leurs talents. Ce concert est gratuit et dure 2h. Tout public. À 20h. .
Salle La Mennais Avenue de Guibourg Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 08 21
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Arth Maël Concert d’hiver de l’école de musique communautaire Ploërmel a été mis à jour le 2025-09-19 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande