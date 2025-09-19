Arth Maël Concert d’hiver de l’école de musique communautaire Salle La Mennais Ploërmel

Arth Maël Concert d’hiver de l’école de musique communautaire Salle La Mennais Ploërmel samedi 7 février 2026.

Salle La Mennais Avenue de Guibourg Ploërmel Morbihan

Les ensembles de l’école de musique sont heureux de vous présenter leur concert annuel. Tous les musiciens et musiciennes, des plus jeunes au plus avertis vous montrent leurs talents. Ce concert est gratuit et dure 2h. Tout public. À 20h. .

