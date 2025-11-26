Arth Maël Concert pop Soleil Planète Rue du Lac Ploërmel

Rue du Lac Chapelle Bleue Ploërmel Morbihan

Début : 2025-11-26 10:00:00

fin : 2025-11-26 10:30:00

2025-11-26

Bienvenue sur une planète colorée où l’on célèbre le chant et la danse, où l’on distille du bonheur l’air de rien, et, où tout invite à se nourrir d’ondes positives ! Soleil Planète est un spectacle lumineux qui résonne comme un hymne à la joie. Les chansons nous invitent à emprunter des chemins où l’on peut être fous, décalés, où l’on peut chanter et danser, rire ensemble ou juste regarder et écouter pour celles et ceux qui préfèrent.

Par Mosai & Vincent, à voir en famille (de 0 à 5 ans). À 10h. .

